Corigliano Rossano – TRIBUTI, CONFERMATE ALIQUOTE PRECEDENTI

Tributo Servizi Indivisibili TASI e Imposta Municipale Unica IMU, per l’esercizio finanziario 2018 del Comune Unico sono state confermate le medesime aliquote, detrazioni e servizi indivisibili così come vigenti nell’anno d’imposta 2017 con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che le hanno approvate.

È quanto previsto nelle delibere del Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, approvate con i poteri del consiglio comunale.

L’Imposta Unica Comunale IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), dal Tributo Servizi Indivisibili TASI componente servizi e dal Tributo Servizio Rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le aliquote e detrazioni TASI e IMU devono intendersi riferite per il periodo 1 gennaio 2018 – 30 marzo 2018, valide per i territori degli estinti comuni di CORIGLIANO CALABRO e ROSSANO e per il periodo dal 31 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 valide per il nuovo comune di CORIGLIANO-ROSSANO con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che le hanno approvate.