Corigliano Rossano – Odissea 2000 sfida all’ultimo tag

ODISSEA 2000, è sfida all’ultimo tag. Quelli utili per aggiudicarsi due ingressi omaggio per l’ODISSEA 2000, il Parco acquatico dei record le cui attrazioni e scivoli mozzafiato hanno ripreso a funzionare, per la gioia di tutti, pochi giorni fa. La competizione tutta social scade LUNEDÌ 25 GIUGNO. L’estrazione del nome del vincitore avverrà in diretta su INSTAGRAM alle ORE 18,30.

A darne notizia è Milena MARINO del gruppo EDIL MAR esprimendo soddisfazione per l’avvio della 24esima stagione che dal giorno dell’inaugurazione (sabato 16) sta facendo già registrare visite da parte di ospiti provenienti non solo dall’hinterland di CORIGLIANO ROSSANO, ma anche stranieri.

A far tappa, nel giorno della sua apertura 2018, ad ODISSEA 2000 che si appresta a festeggiare, l’anno prossimo, un quarto di secolo, è stato anche l’Amministratore Unico delle TERME SIBARITE Spa Mimmo LIONE che ha colto l’occasione per complimentarsi con Milena MARINO per i risultati conseguiti e riconosciuti da un investimento turistico che è diventato riferimento per tutto il Sud. – Nelle prossime settimane – hanno condiviso LIONE e MARINO – saranno studiate e divulgate iniziative di co-marketing finalizzate a proporre ed a valorizzare, presso i rispettivi visitatori, le diverse offerte di servizi ludici e termali con l’obiettivo di continuare a fare squadra per rafforzare complessivamente l’offerta turistica dell’intera Sibaritide.

Il CONTEST. – Per partecipare bisogna seguire l’account INSTAGRAM @ACQUAPARK.ODISSEA2000 e commentare l’apposito post taggando 3 amici. – C’è tempo fino a LUNEDÌ 25 GIUGNO. Il nome del vincitore si conoscerà lo stesso giorno, alle ORE 18.30. L’estrazione sarà effettuata in diretta. Solo il vincitore avrà diritto alla riscossione del premio. Le persone taggate potranno partecipare al contest taggando a loro volta altri tre amici. – Il premio che sarà consegnato al sorteggiato via mail sarà certificato da un voucher pdf (utilizzabile solo per l’estate 2018).