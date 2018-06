Corigliano Rossano – Mercato estivo confermati 42 posteggi

Condividi

Incentivare e promuovere la vendita di prodotti locali. Animare la vita sociale del territorio. Attrarre maggiori turisti e cittadini anche dal territorio che, specie nel periodo estivo affollano il litorale marittimo dell’intero territorio Corigliano-Rossano, salvaguardando tuttavia le condizioni di sicurezza e le norme igienico sanitarie previsti dalla normativa vigente.

È con questi obiettivi che è stato confermato il mercato estivo (42 posteggi), già istituito nell’area urbana di CORIGLIANO, in località Schiavonea – Zona PALMETO ed è stato istituito un mercato della stessa tipologia, nell’area urbana di ROSSANO, in località S. ANGELO.

È quantostabilito nella delibera approvata con i poteri della giunta comunale dalla sub commissario, vice prefetto vicario di Cosenza Emanuela GRECO, accogliendo la crescente domanda da parte degli ambulanti e delle loro associazioni.

I mercati si svolgeranno da DOMENICA 1° LUGLIO fino a VENERDÌ 31 AGOSTO. – Dalle ORE 19 alle ORE 02 e sono riservati ai venditori ambulanti titolari di autorizzazione commerciale di tipo A o B. La vendita dei prodotti non alimentari da parte degli ambulanti dovrà avvenire con l’utilizzo di stand – gazebo di colore bianco adornati a luci led, su banco attrezzato di altezza non inferiore a 70 centimetri, la cui superficie/area sottostante al banco dovrà essere coperta fino al terreno con tessuto di colore bianco, in modo tale da non impattare con l’armonica estetica del mercatino.

Le domande per il territorio ROSSANO dovranno pervenire allo sportello unico per le attività produttive del Comune mediante P.E.C., utilizzando il modello di domanda all’uopo predisposto entro VENERDÌ 6 LUGLIO. – La concessione dell’area che sarà soggetta al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, secondo le tariffe stabiliti dal Comune, dovrà avvenire previo avviso pubblico e formazione di apposita graduatoria che sarà pubblicata sull’albo pretorio entro LUNEDÌ 9 LUGLIO. – I criteri per l’assegnazione dei punteggi sono consultabili nell’avviso sull’albo pretorio. – Per quanto riguarda il mercato che si svolge nel territorio di CORIGLIANO, saranno presi in esame e valutate, ai fini della formazione della graduatoria, le domande già presentate alla data di approvazione della presente deliberazione. – Due dei 14 posteggi previsti per ROSSANO dovranno essere riservati alla somministrazione di alimenti e bevande con autofurgoni appositamente attrezzati. – I titolari dei chioschi già esistenti, situati all’interno dell’area attrezzata di località S. Angelo, attigui al mercato estivo, potranno essere autorizzati, previa loro richiesta, anche alla somministrazione di alimenti e bevande, utilizzando l’area pubblica che dovrà essere attrezzata adiacente al chiosco. – Resta fermo il rispetto delle norme igienico sanitarie ed il pagamento della Tosap per lo spazio che verrà occupato.

Sono a carico dell’assegnatario il costo dell’impianto elettrico per dotare l’area mercatale, di un punto di energia elettrica, il pagamento dello spazio pubblico occupato, la collocazione dello stand con le relative attrezzature e la predisposizione dei servizi igienici. Gli assegnatari dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, e comunque l’intera area mercatale, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta, in modo suddiviso per tipologie di rifiuti (differenziata).