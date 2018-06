Corigliano Rossano – L’ITC “Palma” accoglie l’iniziativa “Calorosamente 2018”

Condividi

Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Palma”, diretto dalla dott.ssa Cinzia D’amico, sempre attenta e vicina ai bisogni dei ragazzi, accoglie ed ospita il campo estivo di socializzazione e comunicazione in programma dal 2 al 13 luglio.

“Ideatore e coordinatore del progetto – si legge in una nota diffusa dal giornalista Fabio Pistoia – è il dottor Michele Forciniti, psicologo e psicoterapeuta, che individuando le risorse e potenzialità dei ragazzi arriva a definire un programma di interventi tale da consentire la socializzazione e la comunicazione, l’incremento dell’autostima e la responsabilizzazione. Un intervento di tipo psico-educativo che permette ai ragazzi di vivere e conoscere il territorio con la possibilità di una crescita dell’intelligenza sociale. I partecipanti quest’anno affronteranno il tema del coraggio, inteso come spinta alla conoscenza ed utilizzo delle risorse personali per affrontare e superare ogni ostacolo, rafforzando se stessi e vincendo le proprie paure. Un viaggio da percorrere insieme per diventare più coraggiosi poiché tutto ciò che desideriamo spesso si trova dall’altra parte della paura. Tra le attività da svolgere: ippoterapia, piscina, passeggiata ecologica e visita alla Valle del Pendino, laboratori manipolativi, espressivi e creativi, gemellaggio Estate Ragazzi di Mirto, corpo e movimento, fattoria didattica, visita alla fabbrica della liquirizia e tanto altro”.

L’iniziativa, oltre a vedere la luce grazie alla professionalità del dott. Forciniti, è dunque arricchita dal prezioso supporto fornito dal locale ITC nella persona della dirigente dott.ssa D’Amico, sempre sensibile e attenta verso tutto ciò che riguarda i giovani e le loro istanze. Analogamente, si ringrazia calorosamente quanti hanno contribuito per la realizzazione della medesima iniziativa: Zampino Viaggi; Relais Il Mulino; Eurolira Dance; Conte Caffè; Maneggio La Vecchia Fattoria; Museo Amarelli; Associazione Coriglianeto; Associazione Mamme per il Sociale.