Corigliano Rossano – Festeggiamenti Maria Madre della Chiesa. Cambi viari

Festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, cambierà la viabilità allo Scalo di ROSSANO da OGGI, GIOVEDÌ 7 e FINO A DOMENICA 10 GIUGNO.

È quanto stabilito nell’ordinanza della Polizia Municipale.

Dalle ORE 18 e fino a termine esigenze sarà interdetto il traffico veicolare su via NAZIONALE, nel tratto compreso tra via Contrada TORRE CASCIARO e la rotatoria di Corso Italia, e su via M. BIANCHI, dall’incrocio con via NAZIONALE fino all’incrocio con via S. BERALDI.

Tutti i veicoli provenienti da contrada AMICA, giunti all’intersezione con via Contrada TORRE CASCIARO hanno l’obbligo di svoltare a sinistra per la via Contrada TORRE CASCIARO. Tutti i veicoli transitanti su corso ITALIA con direzione di marcia contrada AMICA, giunti all’intersezione con via LEONCAVALLO hanno l’obbligo di svoltare a destra per la via LEONCAVALLO. Tutti i veicoli transitanti su corso ITALIA, giunti alla rotatoria di Via NAZIONALE hanno l’obbligo di proseguire diritto per via ESCRIVÀ o a sinistra per via NAZIONALE. Tutti i veicoli transitanti su via ESCRIVÀ, giunti alla rotatoria con via NAZIONALE, hanno l’obbligo di proseguire a destra per via NAZIONALE o diritto per corso ITALIA.