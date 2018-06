Corigliano Rossano – Dodici adozioni al canile

Condividi

ZERO CANI IN CANILE, sono state 12 le adozioni di cani anziani registrate negli ultimi due mesi. 36 quelli entrati nel canile sanitario e sottoposti a profilassi vaccinale, microchippatura, sterilizzazione e ora sono affidati ai tutor in attesa di adozione. – Firmata la collaborazione tra il Comune Unico e l’Ente Nazionale Protezione Animali ENPA – Sezione provinciale di Cosenza.

Governo responsabile del randagismo, continua a confermarsi efficace il sostegno e la sinergia tra i vari soggetti coinvolti che, ognuno per le proprie competenze, contribuiscono al successo del progetto.

La collaborazione tra il Comune, il servizio venerinario ASP, il direttore sanitario del Canile Rifugio Iole De FALCO, le associazioni HEIDI UNA VITA DA CANI, FACCIAMO BRANCO, ROSSANO DACCI UNA ZAMPA e i volontari è stata fondamentale per il raggiungimento dei primi obiettivi.

Speranza, la prima cagnolina che è entrata nel canile dopo l’avvio del progetto è stata prima reimmessa sul territorio con tutor ed in poco tempo ha trovato adozione. Tutte le storie degli animali sono presenti e costantemente aggiornate sulla pagina Facebook ADOTTA UN AMICO A QUATTRO ZAMPE DA ROSSANO.

La collaborazione COMUNE – ENPA ha l’obiettivo di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, contrastare il maltrattamento e l’abbandono, tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Ha validità di 1 anno e si rinnoverà automaticamente tranne che una delle parti non comunicherà la volontà di non continuare. Le guardie zoofile volontarie dovranno occuparsi della vigilanza sul territorio da esercitarsi, se necessario, in collaborazione con la Polizia Locale, per prevenire e segnalare i casi di abbandono, mancata custodia o maltrattamento degli animali; incentivare le adozione e/o l’affido dei cani ospitati nel canile.

Il progetto ZERO CANI IN CANILE prevede anche la realizzazione di idonee campagne di sensibilizzazione nelle scuole per coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi.