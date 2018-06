Corigliano-Rossano (Cs), diversamente abili: il 25 giugno parte la colonia estiva

Condividi

Diversamente abili, contribuire ad allargare il ventaglio di possibili servizi e risposte alle famiglie, attraverso un sistema integrato, una rete, che metta insieme associazioni, competenze e professionalità acquisite sul campo, a supporto di quanti vivono situazioni di difficoltà. Preferire, tutti insieme, un percorso di valorizzazione delle reciproche risorse per promuovere crescita e sviluppo.

È l’invito che Mario Smurra, Presidente dell’associazione GOCCE NEL DESERTO ONLUS/SD, insieme ai colleghi volontari di RAGGIO DI SOLE, rivolge al mondo dell’associazionismo, chiamandolo ad aderire all’iniziativa giunta all’11esima edizione, UN’ESTATE ANCHE PER NOI, la COLONIA ESTIVA al via il prossimo LUNEDÌ 25 GIUGNO.

Aperta a tutti: a quanti operano nel territorio a supporto delle famiglie con persone diversamente abili o che, per motivi di lavoro, non vogliono far rinunciare i propri figli ad attività ricreative in spiaggia. SMURRA coglie l’occasione per ringraziare per la disponibilità il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO al quale è stato richiesto di poter usufruire di uno scuolabus per i trasferimenti dei partecipanti.

La colonia estiva, riservata a circa 20 persone sarà ospitata dal Lido MOOD di contrada MOMENA, sul Lungomare di ROSSANO. I responsabili di GOCCE NEL DESERTO e RAGGIO DI SOLE ringraziano i gestori della struttura per l’accoglienza. Si concluderà il 13 LUGLIO. Si partirà la mattina, alle ORE 9 dal Centro diurno raggio di sole, in contrada CROSETTO e qui si rientrerà intorno alle ORE 12,30. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare i numeri 3805957296 (Luisa) e 3392010056 (Francesco).

Solidarietà, socialità, cultura del’integrazione erano e restano le parole d’ordine dell’iniziativa attraverso la quale riteniamo indispensabile – aggiunge SMURRA – continuare ad operare, specie nella stagione estiva, a sostegno delle famiglie che hanno al loro interno una persona in situazione di difficoltà.