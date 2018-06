Corigliano Rossano, a Vacarizzo vini Arbëreshë per la condotta Slow Food

Condividi

Concorso VINI ARBËRESHË, con la 14esima edizione dell’evento in programma per il prossimo SABATO 23 GIUGNO a VACCARIZZO si rinnova un appuntamento, ormai storicizzato, di elevato livello, riferimento regionale ed interregionale, che coinvolge tutte le comunità Italo-albanesi del Sud e che fa registrare ogni anno migliaia di presenze. Organizzato ad hoc intorno al giorno del Solstizio d’Estate, continua quindi a confermarsi uno dei più eloquenti esempi di valorizzazione e promozione dei propri marcatori identitari distintivi, leva strategica per il rilancio dei centri storici, delle aree interne e dei territori in tutti i mesi dell’anno.

A complimentarsi con il Sindaco Antonio POMILLO per il rinnovato e lungimirante impegno sono Lenin MONTESANTO e Stefano PIRILLO, Fiduciario e Vicefiduciario della Condotta POLLINO SIBARITIDE ARBERIA che proprio a VAKARICI, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ufficializzerà l’apertura della terza sede del Convivium. L’obiettivo, nel 550° anniversario della morte di Giorgio CASTRIOTA SCANDERBEG, è quello di rafforzare la terza grande componente del sodalizio locale della chiocciola rossa più grande della Calabria: l’ARBERIA.

L’evento, promosso dall’Esecutivo POMILLO in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier Calabria, è patrocinato dalla Provincia di Cosenza e della Regione Calabria.

Alle ORE 17 in Piazza SCURA, che con le sue due belle e omonime chiese contigue dedicate a Santa Maria di Costantinopoli affacciate sull’agorà-salotto rappresenta l’autentico marcatore identitario di VACCARIZZO, il Comitato SLOW FOOD del sodalizio quarto in Italia per numero di iscritti, insieme a Coldiretti Calabria, consegnerà al Primo Cittadino la bandiera SLOW FOOD con testo tradotto in arbëreshë che sarà esposta al Palazzo di Città.

Alle ORE 18 in Piazza MARINO si terrà la presentazione e premiazione dei primi 10 vini selezionati dalla Scuola Europea Sommelier Calabria. Alla cerimonia parteciperanno, oltre a SLOW FOOD, all’Amministrazione Comunale ed alle cantine aderenti al Concorso, anche il Governatore della Calabria Mario OLIVERIO, il presidente di Coldiretti Calabria Pietro MOLIARO, il Sindaco di SKRAPAR Nesim SPAHIU, il direttore del turismo Krenar XHFERRAJ, Kujtim DERVISHI, presidente dell’associazione ristoratori turistici Albania, Ardit COLLAKU, direttore generale dell’unione turistico albanese, Egantlina ELLIAJ giornalista della tv pubblica, i la Cantina SANTARA di KRUJE (Castello di SCANDEBERG), la Cantina KOKONAMI, un’azienda di produzione di rakì e miele albanese.

Alle ORE 20 in Piazza SKANDERBEG con la collaborazione dell’Agri Chef Enzo BARBIERI, insieme a COLDIRETTI e d’intesa con il ristorante identitario IL CACCIATORE, SLOW FOOD sarà presente in piazza con numerosi stand e produttori di eccellenza e le più importanti Cantine calabresi. Si esibiranno, infine, i POP – PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE con la presenza di RADIO ARBËRESHË INTERNATIONAL e Dj ANGELINO.