Corigliano – La Vita in Diretta, Pistoia: “Grazie a Rai, associazioni e cittadini”

E’ andato in onda ieri pomeriggio, dal magnifico scenario del Piazzale delle Armi del Castello ducale di Corigliano, località del comune di Corigliano Rossano, il collegamento con la nota trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, promosso e fortemente voluto dal giornalista Fabio Pistoia, durante il quale sono state mandate in onda anche alcune immagini registrate il giorno precedente sia nel caratteristico Centro storico coriglianese che nello splendido borgo marinaro di Schiavonea.

“Quella andata in onda, pur se adeguata ai ristretti tempi televisivi, è stata una prestigiosa vetrina per la località Corigliano del comune di Corigliano Rossano e le sue numerose risorse artistiche, storico-culturali, enogastronomiche, artigianali, realizzata senza alcun fine di lucro per gli organizzatori e completamente gratuita per tutti i partecipanti. Vetrina – dichiara Pistoia – per la quale non posso che ringraziare con affetto e gratitudine l’amico Giuseppe Di Tommaso, che ha curato con competenza e professionalità il collegamento, e tutti i tecnici Rai, per aver consentito che questa idea divenisse tangibile realtà. Desidero poi rivolgere un sentito ringraziamento all’intero staff della Pro loco, sempre operativo e affiatato, e al suo dinamico e sensibile presidente Domenico Terenzio, per la grande disponibilità nell’organizzazione dell’iniziativa e la sua innata opera di promozione turistica, nonché al generoso e leale prof. Francesco Verardi e alla sua Associazione “Musica oltre le barriere”, che rappresenta un validissimo punto di riferimento a livello umano e artistico-musicale. Analogo ringraziamento a tutti i componenti del Gruppo “I Tarantellati di Corigliano Calabro” e in primis al geom. Franco Bua, che hanno allietato l’iniziativa con musica, colori e tanta allegria, e al Gruppo “Donne Coriglianesi” con Stella Sanseverino e tutte le altre ragazze, per la loro presenza gentile ed elegante. Mi preme esprimere un altrettanto vivo ringraziamento nei confronti dei responsabili dell’Associazione “White Castle” che con competenza gestiscono quotidianamente l’antico maniero, in primis al suo professionale presidente Costantino Argentino e al vice presidente Antonio Capalbo, brillante titolare del “Casino Caruso”, struttura fiore all’occhiello di Corigliano. Un particolare ringraziamento per la collaborazione va all’amico Armando Lazzarano, giovane scrittore, che è stato per lo scrivente una preziosa e fidata risorsa”.

“Si ringraziano inoltre – prosegue Pistoia – per la collaborazione disinteressata, frutto di autentico amore per la città e la sua agognata promozione a livello mediatico: sig.ra Maria Mosaico, autentica amante del territorio nonché nota e professionale promotrice di eventi; Azienda “Pirro”, che con la sua pasta realizzata artigianalmente ha impreziosito la location con piatti tipici della tradizione coriglianese; “Azienda Agricola Straface Fabio” dell’imprenditore Fabio Straface per aver gentilmente fornito alcune bottiglie del suo pregiato Olio Extravergine Biologico; sig. Salvatore Ruggeri che non ha lesinato tempo ed energie nell’organizzazione e ha messo a disposizione per le riprese il suo splendido Ape Calessino; la famiglia Curatelo, che ha gentilmente fornito l’imbarcazione dalla quale è stato effettuato da Schiavonea il ‘lancio’ del collegamento e alcune riprese, nonché a tutti i componenti dell’Associazione socioculturale “Generaazioni” ed in primis al presidente Alfonso Falcone, che si sono prodigati con impegno per la buona riuscita delle riprese dal borgo marinaro; l’Associazione culturale “Poseidone” col suo presidente dott. Salvino Santelli e tutti i componenti, per la preparazione di prelibate specialità ittico-gastronomiche; le sig.re Carmela Manna, Carmela Apicella, Francesca Parrilla, Anna Molinari, componenti dei Comitati “Insieme per Corigliano”, per la loro presenza preziosa e paziente, grazie alla quale il collegamento ha assunto un ulteriore tocco di eleganza e raffinatezza; “La Malteria” per la grande disponibilità; hotel-ristorante “Santa Lucia – Napul’è” della famiglia Garofalo, che si ringrazia infinitamente, ad iniziare dal sig. Daniele Garofalo, per gli eccellenti servizi alberghieri e di ristorazione forniti alla troupe Rai, nonché la pasticceria “O’ Babà” per la squisita torta realizzata per la ricorrenza del compleanno della conduttrice del programma, Ingrid Muccitelli; “Trapizzacannone Giustino” del sig. Salvatore Giustino, caratteristico luogo simbolo situato in Piazza Fiume di Schiavonea, vera e propria eccellenza eno-ittico-gastronomica del territorio; pasticceria “Denny Heart” del sig. Giorgio Lombisani per gli squisiti dolci preparati con agrumi e altri prodotti locali; sig. Natale Giovanni Abbruzzese per le specialità enogastronomiche sapientemente realizzate; “Le Bontà del Latte” del sig. Pietro Maradei; “Favella Group” della famiglia Rizzo, con le sue numerose bontà casearie e le gustose bacche di goji; “Dolce Forno” della famiglia Petrelli per la preparazione di ottimi dolci tipici coriglianesi; gli imprenditori agrumicoli Aldo Salatino col suo sempre presente brand “Adottaunclementino”, mirato alla valorizzazione delle clementine e delle sue tante potenzialità e proprietà, Ernesto Spezzano con arance fresche e altre produzioni e Mario Federico, che ha contribuito mettendo a disposizione prodotti del territorio quali prugne, pesche ed albicocche; Maneggio “La Vecchia Fattoria” del sig. Luigi Rugna, per la gentile concessione di alcuni amici equini per le riprese da Schiavonea; Hotel “Poseidon” del dott. Fedele Tocci, per aver cortesemente consentito di effettuare alcune splendide immagini dalla terrazza della struttura; la nota ed apprezzata esperta e curatrice d’immagine Anna Celestino, sempre presente in eventi di siffatta caratura; “Liquirgam” della famiglia Sposato; il sig. Giuseppe Costa di “Edonè Cafè”, che ha realizzato in diretta un gustoso e salutare cocktail con le clementine; Azienda olearia della famiglia Castrovillari con il suo apprezzato prodotto, frutto di un’antica tradizione coltivata nel segno dell’innovazione; trattoria “A’ Livella” con i suoi salumi; “I Piaceri del Vino” del sig. Antonio Palummo, che ha gentilmente esposto alcune bottiglie dei suoi pregiati vini con la collaborazione della “CBA Cocktail Barman Agency” dei sigg. Giorgio Zangaro, presente alla manifestazione, e Michele Fantasia; il sig. Francesco Albamonte col suo miele; sig. Nicola Campanella con i suoi liquori. Per quanto riguarda il settore dell’artigianato, si ringraziano l’apprezzato artista Salvatore Nudo e il maestro Trebisonda e, volutamente per ultime, perché meritevoli di una menzione speciale, le componenti dell’Associazione culturale “L’Officina delle Idee”- sig.re Giulia Giordano, Raffaella Marrazzo, Monika Chmielik e Maria Giovanna De Marchi – che con la loro presenza elegante e discreta hanno conquistato tutti per le loro creazioni d’arte realizzate impiegando prodotti locali, quali aglio e peperoncino, facendone dono anche all’inviato Giuseppe Di Tommaso. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e, convinti di poter fare sempre in meglio e di più, appuntamento alla prossima occasione”.