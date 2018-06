Corigliano Calabro (CS) – Seminario informativo sul Caporalato

Condividi

Lunedì 11 giugno 2018 presso la sala dell’Autorità portuale di Corigliano Calabro (CS), a partire dalle ore 9.30 ,si terrà il seminario informativo – Contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (Caporalato).

La Regione Calabria ha affidato all’Arsac il progetto “Caporalato, attività di formazione e/o informazione” e l’Azienda regionale ha organizzato questa iniziativa nella sibaritide sulle novità normative in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, coi contributi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole, della stessa struttura del dipartimento di settore e della Procura della Repubblica di Cosenza, all’iniziativa, inoltre, parteciperà anche la Fondazione Osservatorio Agromafie. L’attività in forma di seminario, a cagione dei temi affrontati, assumerà viepiù la forma di dibattito che sarà moderato dal giornalista professionista, Attilio Sabato, direttore di Tele Europa Network. L’attività di progetto prevede un altro appuntamento di dibattito nella piana di Gioia Tauro nonché momenti informativi sul D. Lgs. 81/2008 – tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – e su temi che il gruppo di lavoro Arsac concorderà con le organizzazioni agricole coinvolte, anche al fine di corrispondere alle esigenze che il dibattito di certo evidenzierà.