Cordiale e proficuo incontro a Lamezia Terme tra Oliverio e UNHCR

Si è tenuto a Lamezia Terme un incontro tra l’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees. ovvero l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati) e il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

L’incontro è stato innanzitutto occasione per confermare il pluriennale rapporto di collaborazione tra la Regione Calabria e UNHCR e condividere le attività implementate in ambito regionale per la tutela e l’integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Al fine di accrescere ulteriormente le opportunità di inclusione dei rifugiati sul territorio, Regione Calabria e UNHCR hanno inoltre programmato le principali azioni che verranno sviluppate nei prossimi mesi con l’obiettivo di redigere il primo Piano Regionale d’Integrazione dei Titolari di Protezione Internazionale della Regione Calabria.

“Il Piano Regionale -ha dichiarato il Presidente della Regione- prenderà le mosse dalle linee di indirizzo comprese nel Piano Nazionale d’Integrazione – pubblicato dal Ministero dell’Interno nell’ottobre 2017 – e sarà strumento per l’attuazione di importanti interventi di inclusione sociale”.

La collaborazione tra Regione Calabria e UNHCR faciliterà quindi lo sviluppo di un percorso partecipativo finalizzato a coinvolgere i principali attori pubblici e del privato sociale impegnati sul tema ed a raccogliere i bisogni e l’opinione dei titolari di protezione internazionale, che verranno attivamente inclusi nel processo.

“La collaborazione con UNHCR nello sviluppo del Piano -ha concluso Oliverio- è particolarmente significativa e conferma l’impegno della Regione Calabria nella programmazione di interventi sempre più efficaci per l’accoglienza e l’integrazione dei titolari di protezione internazionale”.