Conia, Sindaco di Cinquefrondi: “SOSTEGNO AI TIROCINANTI IN MOBILITA’ “

Da mesi i “tirocinanti” in mobilità aspettano che si definisca l’iter per poter lavorare presso gli enti, lavoratrici e lavoratori in grande difficoltà che con ansia ogni giorno aspettano qualche novità che non arriva, dall’altro lato questi lavoratori sarebbero necessari ed essenziali per i Comuni dove abbiamo sempre meno fondi e meno lavoratori.

Chiedo a tutte le parti coinvolte (Inps, Regione) di risolvere in tempi brevi la questione. Non è possibile andare avanti solo con annunci, rinvii e promesse, queste persone hanno il diritto di conoscere il loro futuro ed anche noi Sindaci abbiamo necessità di sapere se e quando potremo avere nelle nostre macchine organizzate il prezioso supporto di questi lavoratori. Accolgo, in ogni caso, l’invito di alcuni tirocinanti dichiarandomi pubblicamente disponibile a sostenere ogni loro azione perchè i diritti vanno difesi sempre.

Michele Conia

Sindaco di Cinquefrondi.