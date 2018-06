Comitato Difesa Consumatori: convocazione assemblea ordinaria

Condividi

Il “Comitato Difesa Consumatori” avvisa i soci per l’annuale indizione dell’Assemblea Ordinaria nonché il Comitato di Direzione in prima seduta alle ore ore 19,30 del 29.6.2018 ed in seconda seduta alle ore 20,00 del 30.6. 2018, nei locali di Via Neghelli Cosenza, per trattare il seguente ordine del giorno:

-resoconto attività sportellistica sul territorio della Regione Calabria nonché informativa delle situazione valutative di rappresentanza nei territori geografici delle zone centro nord Italia e, consueta prosecuzione piano di collaborazione con i comuni calabresi e la Regione Calabria, in particolare modo , per dare impulso alla piena operatività dei “Piani Trasparenza ed Integrità”;

-informativa della situazione economica 2017 e conseguente dichiarazione dello stato di passività dell’Associazione;

-varie ed eventuali.