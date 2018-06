Comitato di pilotaggio e Conferenza Finale del Progetto INTENSSS PA

Condividi

Il 28-29 giugno 2018 si svolgeranno, presso la Regione Calabria, rispettivamente il comitato di pilotaggio-meeting transnazionale e la conferenza finale del progetto INTENSSS PA – A systematic approach for inspiring training energy­spatial­socioeconomic sustainability to public authorities.

Intensss-PA è finanziato nell’ambito del programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020. Il progetto che ha coinvolto diciassette partner dell’EU, tra cui la Regione Calabria, l’ALESSCO- Agenzia Locale per l’Energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Cosenza e CENSU Centro Nazionale Studi Urbanistici e ed alla Istituzioni locali, volge al termine e presenta alcuni risultati di successo.

INTENSSS-PA ha supportato e guidato le Pubbliche Amministrazioni e gli energy stakeholder verso una progettazione e programmazione innovativa delle politiche energetiche. I processi decisionali e partecipativi, interdisciplinari e multisettoriali hanno facilitato la redazione e lo sviluppo di sette Piani Regionali Integrati per l’Energia Sostenibile.

L’approccio e le metodologie utilizzate sono quelle del Regional Living Lab, uno “spazio” condiviso per la co-progettazione, la partecipazione di soggetti pubblici e privati portatori d’interesse che hanno contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dei nuovi Piani, proprio come ha fatto la Regione Calabria.

È con l’occasione della conferenza finale che verranno illustrati dal settore politiche energetiche ed efficienza energetica della Regione Calabria, con il supporto del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e dell’Alessco, le principali azioni ed output del progetto INTENSSS-PA.

La conferenza è aperta a tutti i cittadini e si svolgerà il 29 giugno presso la Sala Oro della Cittadella regionale, oltre ai partner italiani quali la dirigente del settore politiche energetiche ed efficienza energetica della Regione Calabria Maria Rosaria Mesiano ed il prof. Maurizio Tira Presidente CeNSU, parteciperanno ed interverranno la partner greca Ioanna Giannouli, coordinatrice del progetto e Christian Zuidema titolare della cattedra di Urbanistica presso l’Università di Grogening.