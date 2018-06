Cirò (Kr) – Mobilità in deroga, tirocinio per 10 giovani

Manutenzione ordinaria della viabilità, delle spiagge, degli arenili e delle annesse zone di accesso; cura delle aree verdi ed attrezzate; servizi di pulizia, di guardiania e portierato; servizi di supporto amministrativo. Sono, questi, gli ambiti di intervento sui quali 10 giovani cirotani, già percettori di mobilità in deroga, potranno adesso offrire la loro prestazione grazie al finanziamento regionale di 60 MILA EURO.

A dare notizia del riconoscimento al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale è il Sindaco Francesco PALETTA che coglie l’occasione per ribadire l’importanza dell’iniziativa che ha un duplice obiettivo: inserire i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga in un percorso di politiche attive e contribuire a risolvere problematiche di interesse pubblico.

Sarà – sottolinea il Primo Cittadino – un’opportunità formativa per i ragazzi e le ragazze che avranno la possibilità di attuare il tirocinio ma anche, attraverso il loro contributo, l’occasione per migliorare i servizi all’utenza ed il funzionamento della macchina comunale.

I lavoratori saranno selezionati con procedura di evidenza pubblica.