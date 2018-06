Cirò, dal 1° luglio parte la colonia estiva 2018

Condividi

Prevenire la devianza minorile coinvolgendo i giovani in manifestazioni culturali, sportive e ricreative. Promuovere l’aggregazione attraverso attività ludico-sociali. Sono, questi, i principali obiettivi della COLONIA ESTIVA 2018 organizzata dall’Amministrazione Comunale.

A darne notizia è l’assessore alle politiche sociali Enza CORTESE esprimendo soddisfazione a nome suo personale e del Sindaco Francesco PALETTA per essere riusciti a garantire, anche quest’anno, un servizio indispensabile per tutti quei nuclei familiari in cui i genitori sono impegnati con il lavoro e non possono occuparsi dei propri figli.

La COLONIA ESTIVA coinvolgerà 22 bambini dai 6 agli 11 anni e si svolgerà per circa cinque ore al giorno presso il lido attrezzato di CIRÒ MARINA, da DOMENICA 1 A MARTEDÌ 31 LUGLIO.

È possibile presentare domanda all’ufficio finanziario entro le ore 12 di MERCOLEDÌ 27 GIUGNO.

Sarà un mezzo comunale ad accompagnare i ragazzi presso la struttura. il contributo previsto è di 20 euro per ogni iscritto.