Cinquefrondi, il 7 giugno la Marcia della Pace

Condividi

L’amministrazione comunale per il terzo anno consecutivo promuove la marcia della pace, che si terrà giovedì 7 Giugno 2018. Il comune di Cinquefrondi grazie all’attenta e attiva partecipazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale ha organizzato con la collaborazione degli Istituti Scolastici, attività con gli alunni. La marcia partirà alle ore 9:00 presso il Piazzale ” F.sco Della Scala” dove avverrà il primo flash mob e proseguirà verso le principali vie del centro storico, per giungere infine a Piazza Castello dove ci sarà un ulteriore flash mob, interventi istituzionali e sarà proiettato un video realizzato dall’Istituto Comprensivo. Alla marcia saranno presenti molte autorità, singoli movimenti e associazioni che stanno dando la loro adesione tramite la campagna social #IOCISARO’. Il comune di Cinquefrondi, per scelta dell’amministrazione, ha aderito alla rete nazionale degli ” Enti locali per la Pace” ritenendo la Pace un valore da perseguire sempre ed un percorso da costruire principalmente con le nuove generazioni. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni che hanno visto presenze da tutta la regione e anche fuori, lanciamo, anche quest’anno l’appello a tutti come singoli, ma anche come soggettività a inviare la propria adesione.