Centro storico di Cosenza: Oliverio presenterà il progetto di riqualificazione

Ha avuto luogo ieri il primo incontro sui 90 milioni di euro (fondi CIPE/Regione Calabria) destinati al Centro Storico di Cosenza.

Sarà il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a presentare il progetto organico di riqualificazione del Centro Storico della Città dei Bruzi.

Intanto, gli Assessori regionali Corigliano, Musmanno e Rossi, ospiti al Palazzo della Provincia di Cosenza, in un incontro promosso da Francesco Alimena presidente del Comitato CASCo (Comitato Area Storica Cosenza), hanno incontrato i residenti, i commercianti, le associazioni e i comitati spontanei di cittadini per ascoltare le istanze, le idee e le criticità di chi vive e lavora nel quartiere.

Gli assessori della Giunta Oliverio hanno espresso la volontà di organizzare singoli incontri tematici, ai quali gli abitanti potranno sottoporre le loro idee e progetti, mentre la consultazione pubblica della cittadinanza attiva rimane permanente, in modo che l’elaborazione, che deriverà dagli incontri, confluirà in una proposta che sarà trasmessa alle istituzioni locali e regionali.

L’ obiettivo dell’incontro è stato quello di rendere i cittadini “parte attiva” nella progettazione delle linee di indirizzo di questo straordinario investimento, la cui esatta portata è stata illustrata dall’ing. Luigi Zinno, e che si svilupperà sui grandi temi dell’urbanistica, delle infrastrutture, dell’edilizia pubblica e privata, del paesaggio, della cultura e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo condiviso del miglioramento della qualità della vita e l’amplificazione dell’identità culturale del Centro Storico di Cosenza.