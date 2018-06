Caulonia – Piano di zona distretto Nord, sindacati e terzo settore a confronto

Condividi

Il Distretto Nord1, Comune di Caulonia capofila, sta procedendo alla stesura e all’elaborazione del Piano di Zona 2019 – 2021 (prima annualità).

Sul tavolo la rilevazione dei bisogni del territorio, l’integrazione dei dati distrettuali, qualitativi e quantitativi, in riferimento ai servizi erogati, l’aggiornamento dell’albo distrettuale delle associazioni e l’individuazione di un referente per i tavoli tecnici distrettuali di programmazione per ciascuna area d’interesse (minori, anziani, disabili e lavoro), al quale sono invitati a partecipare il terzo settore e le organizzazioni sindacali. L’incontro, promosso dal Comune Caulonia, ente capofila del Distretto Nord1, avverrà mercoledì 13 giugno alle ore 11 presso l’Ufficio Servizi Sociali di Caulonia Marina.