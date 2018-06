Catanzaro – Workshop sulle opportunità dei finanziamenti europei

Condividi

L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in Strategie di Accesso, Gestione e Rendicontazione dei Fondi Europei, il Centro di Documentazione Europeo attivo presso l’Ateneo medesimo e il Club per l’Unesco di Catanzaro organizzano un workshop tematico su “Le Opportunità dei Finanziamenti Europei per la Cultura e per la Ricerca”.

L’evento è programmato – sotto l’egida della Rete dei Cde coordinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea – a Catanzaro presso l’Aula Cathacium, Complesso Monumentale San Giovanni venerdì 22 Giugno alle ore 15.