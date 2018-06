Catanzaro – Usb: “Verità e giustizia per Soumaila Sacko”

Condividi

Anche la Federazione Provinciale dell’Unione Sindacale di Base – USB – di Catanzaro partecipa con una delegazione alla manifestazione che si terrà a Reggio Calabria sabato 23 giugno prossimo, con concentramento alle ore 10 in Piazza De Nava, per proseguire la marcia per i diritti sindacali e sociali dei braccianti e delle braccianti e di tutti i lavoratori della terra resa in modo evidente a tutti dopo il barbaro assassinio di Soumaila.

Vogliamo diritti e dignità per i lavoratori e le lavoratrici di tutta la filiera agricola, indipendentemente dal colore della pelle e dalla provenienza geografica, e per questo manifesteremo insieme alle associazioni e movimenti per la giustizia sociale e la solidarietà, ai disoccupati e precari, agli studenti, alle famiglie e alle persone che già in tutta Italia si sono mobilitate dopo questo tragico delitto, proseguendo la lotta che stavamo conducendo assieme al nostro compagno e fratello Soumaila Sacko.

Vogliamo manifestare con gli abitanti della Piana di Gioia Tauro e della Calabria tutta, che non ci stanno a essere etichettati come razzisti e che quotidianamente sono impegnati nel promuovere la cultura del rispetto delle diversità, ma che ancora una volta vengono cancellati nella rappresentazione mediatica di un territorio che non corrisponde alla realtà. La lotta di degli sfruttati non ha confini, ed insieme diventiamo imbattibili.

E soprattutto come USB Catanzaro rivendicheremo il diritto di svolgere il nostro mandato sindacale senza essere tartassati e non aver negati tutte le regole di rappresentanza dei lavoratori

Partenza del bus da Catanzaro e Lamezia per informazioni – tel. ‭+39331 5772939