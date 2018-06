Catanzaro – Protocollo tra Comune e “Tribunale per la difesa dei diritti del minore”

Condividi

E’ stato siglato a Palazzo de Nobili il protocollo d’intesa tra il Comune di Catanzaro e l’associazione “Tribunale per la difesa dei diritti del minore” per la realizzazione di interventi di sostegno a famiglie fragili con minori nella città di Catanzaro.

A firmare l’accordo il sindaco Sergio Abramo – affiancato dagli assessori alle politiche sociali, Lea Concolino, e al patrimonio, Ivan Cardamone – e, in rappresentanza dell’associazione, la presidente Daniela Fulciniti insieme a Giancarlo Rossi e Rosa Scalise.

L’intesa è mirata a mettere in atto azioni congiunte in materia di assistenza e interventi sociali a sostegno del bambino fragile. Gli operatori del Tribunale per la difesa dei diritti del minore, realtà già attiva da diversi anni su questo fronte, saranno impegnati a promuovere servizio di educativa domiciliare, filo diretto per l’infanzia per raccogliere segnalazioni di maltrattamento e violenza su minori, la gestione di un osservatorio sulla condizione dell’infanzia, colloqui di orientamento e sostegno morale e materiale, sostegno scolastico e giuridico, corsi di formazione, oltre che la prosecuzione del “Progetto Ospedale Allegro” mirato a favorire la relazione tra medici e piccoli degenti.

“Con questo accordo si rafforza ancora di più – commentano il sindaco Abramo e l’assessore Concolino – il rapporto di collaborazione tra pubblico e privato e, nello specifico, con un’associazione che è un punto di riferimento sul territorio e che potrà fornire un contributo importante, in raccordo con il settore politiche sociali, per quanto riguarda il sostegno ai minori fragili e alle famiglie in difficoltà”.