Catanzaro – Presidente Provincia parla di rispetto del patrimonio naturalistico

“Il Parco nazionale della Sila, con il suo

preziosissimo patrimonio paesaggistico e di biodiversità, ha tutte le

carte in regola per essere promosso al meglio nei circuiti

internazionali del turismo naturalistico. Ma parlare di ambiente e

natura in un istituto prestigioso come il vostro, a cui la Provincia di

Catanzaro guarda con attenzione e interesse, nel cuore di un polmone

verde come il Parco della Biodiversità Mediterranea, diventa importante

occasione per aprire il confronto sul tema del rispetto del patrimonio

naturalistico e la diffusione della cultura ambientalista”. E’ quanto ha

affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno,

intervenendo questa mattina ad un incontro organizzato dal Sila Sharing

Festival a sostegno della candidatura del Parco nazionale della Sila a

Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco tenuto nella sala

conferenze dell’Istituto tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”.

Rivolgendosi agli studenti, il presidente Bruno ha voluto sollecitarli a

prendersi cura del patrimonio ambientale “quale potente strumento di

sviluppo. I beni naturalistici e culturali sono la forza motrice dello

sviluppo della nostra regione. Se le nostre strade, i nostri parchi, i

boschi, le spiagge, diventano discariche a cielo aperto non potremo mai

ambire ad un riconoscimento tanto prestigioso come l’inserimento del

Parco nazionale della Sila nel patrimonio mondiale dell’umanità – ha

detto ancora Bruno -. In quanto classe dirigente del futuro avete in

mano il vostro futuro e questa possibilità: costruire assieme una

regione migliore e più bella. Questo obiettivo è alla nostra portata, e

ci affidiamo alla vostra sensibilità. Di recente, con sforzi economici

enormi, abbiamo ripulito alcune arterie provinciali da cumuli di

immondizia: ma se passando con la macchina ci saranno incivili che

continueranno a considerare il ciglio della strada come una discarica,

il nostro impegno sarà vanificato. La cultura del rispetto dell’ambiente

parte da qui, da questa scuola a cui l’Amministrazione provinciale di

Catanzaro tiene molto tanto, protagonista di molti progetti, e dove nei

prossimi giorni saranno investiti circa 500 mila euro per l’adeguamento

sismico dell’edificio sito nel cuore di uno dei Parchi più belli

d’Italia”.