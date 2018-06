Catanzaro – Presentazione del nuovo libro di Felice Foresta

Condividi

Durante la presentazione del nuovo romanzo di Felice Foresta dal titolo “Lungo il Sentiero delle Trasparenze”, Tralerighelibri Editore, dialogherà con l’autore Raimonda Bruno, Docente di letteratura.

Interverranno alla biblioteca De Nobili, venerdì 15 giugno alle ore 17:30, Andrea Giannasi, Editore, e Nunzio Belcaro, Libraio. Mariarita Albanese e Salvatore Venuto del Teatro di Calabria leggeranno alcuni passi del libro.

“La presentazione al Salone del Libro di Torino – ci dice l’autore – è un’emozione straordinaria per chi ha la passione della scrittura e della lettura. Solo adesso, però, che avrò l’opportunità di parlare del nuovo romanzo nella mia Catanzaro, davanti ai miei amici e ai miei concittadini, posso dirmi davvero felice. Catanzaro, la mia città, come la Calabria, la mia terra, oggi vivono una sorta di strano limbo. Da un lato, continuano ad essere assediate da problemi di ogni natura che pare siano inespugnabili, dall’altro verso, però, sono in grado di declinare un fermento culturale inimmaginabile fino a qualche anno fa e, soprattutto, di grandi contenuti. Ed è questo un patrimonio che non può e non deve essere disperso, ma deve costituire la piattaforma di un autentico scatto d’orgoglio per tutti i calabresi chiamati a ritrovare un senso di appartenenza ed una responsabilità sociale da tempo dileguatisi”.

Sotto la spinta prepotente di un incontro casuale, il protagonista, Federico intraprende, in una sorta di personale iniziazione all’età adulta, un viaggio duplice e inconsapevole. Nello spazio annegato nel sole, o grigio di una nebbia testarda, e nel tempo. A prendere corpo è, così, un’idea di persona, un fratello del padre morto quando lui era ancora in fasce, la cui assenza ha tacitamente segnato – come scoprirà nel lento dispiegarsi di un accidentato percorso di ricostruzione – ogni tappa del suo vivere.