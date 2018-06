Catanzaro – Piano locale lavoro, Sculco: “Al via workshop con esperti marketing”

Condividi

Partirà giovedì 14 giugno, dalle 14 alle 16, nella sala concerti di Palazzo de Nobili, un programma di giornate di studio che vedrà coinvolti, nei mesi di giugno e luglio, gli esperti selezionati nell’ambito del Piano locale per il lavoro “Marco Polo”, di cui il Comune di Catanzaro è capofila, in workshop sui temi del marketing territoriale, strategico e digitale dedicati alle imprese e ai professionisti. Lo ha annunciato l’assessore alle attività produttive e servizi informatici, Alessio Sculco, affiancato dal dirigente Antonino Ferraiolo e dall’esperta marketing Caterina Fanello, in occasione di una conferenza stampa indetta per illustrare l’iniziativa promossa tra le attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell’ambito del progetto regionale che intende promuovere l’innovazione e lo sviluppo delle imprese. La presentazione alla stampa è seguita ad un incontro istituzionale presieduto nei giorni scorsi dall’assessore Sculco insieme ai rappresentanti degli altri enti coinvolti nel partenariato e agli esperti marketing selezionati, già beneficiari di voucher per la buona occupabilità come previsto da bando regionale, chiamati a svolgere attività di sostegno alle imprese aderenti alla rete. A tal fine, il calendario dei workshop ha l’obiettivo anche di favorire la divulgazione delle iniziative promosse a livello regionale e nazionale a supporto dello sviluppo economico e produttivo. I profili dei professionisti e il programma degli incontri sono stati pubblicati in una specifica pagina raggiungibile tramite il banner “workshop marketing” sull’home page del portale www.comunecatanzaro.it da cui è possibile scaricare il modulo di adesione.

“L’obiettivo del Piano Marco Polo – ha commentato Sculco – è quello non solo di offrire un’opportunità di inserimento lavorativo per i giovani destinatari dei voucher, ma soprattutto fare in modo che le competenze da questi ultimi acquisite vengano messe a disposizione delle aziende per rafforzare le reti e le filiere produttive locali. Anche per questo motivo, come Comune capofila abbiamo pensato di offrire un’ulteriore opportunità a tutte le imprese e ai professionisti di potersi avvalere di consulenza e formazione gratuita, tramite confronti one-to-one al termine di ogni sessione di workshop, in ambiti fondamentali per la crescita del nostro territorio e delle sue eccellenze”.