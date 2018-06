Catanzaro – “Le Opportunità dei Finanziamenti Europei per la Cultura e la Ricerca”

Condividi

Nel contesto dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018), l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “Strategie di Accesso, Gestione e Rendicontazione dei Fondi Europei” – e il Centro di Documentazione Europea / Europe Direct di Catanzaro istituito presso l’Ateneomedesimo e afferente alla Rete dei CDE italiani coordinati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha organizzato il Workshop Tematico “Le Opportunità dei Finanziamenti Europei per la Cultura e per la Ricerca”. L’evento – realizzato altresì in regime di partenariato con l’Accademia Europei delle Regioni di Bruxelles, in collaborazione con il Club per l’Unesco di Catanzaro e con ilPatrocinio di Confcooperative / Federcultura Nazionale di Roma – è previsto presso l’Aula Cathacium all’interno del Complesso Monumentale “San Giovanni” di Catanzaro (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1) il giorno Venerdì 22 Giugno 2018 alle ore 15:00.

L’Iniziativa, a carattere informativo, sarà presieduta dal Prof. Guido Giarelli, Direttore del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “Strategie di Accesso, Gestione e Rendicontazione dei Fondi Europei” (CUAP FCE) attivato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, e prevede i saluti istituzionali del Prof. Paolo Falzea, Direttore del Centro di Documentazione Europea / Europe Direct di Catanzaro istituito presso l’Ateneo medesimo e gli interventi di Teresa Gualtieri, Presidente del Club per l’Unesco di Catanzaro, di Luigi A. Dell’Aquila, Capo Dipartimento Fondi Europei dell’Accademia Europea delle Regioni di Bruxelles e titolare dell’Agenzia di Consulenza e Formazione “Knowledge Management & Intellectual Capital” operante nel Settore delle Politiche, dei Programmi, dei Progetti e dei Finanziamenti Europei e la testimonianza di Alessandro Nato, Titolare del Seal of Excellence conseguito al temine del Progetto di Ricerca dal titolo “European Union Social Citizenship: from the Economic Crisis to EU Cross-Border Welfare” realizzato presso la National University of Ireland di Dublino e finanziato, a valere sul Programma Europeo “Horizon 2020” / Azioni “Marie Sklodowska-Curie”, dalla Commissione Europea.

La Partecipazione è libera e gratuita ma è gradito – ai fini logistici ed organizzativi – il preventivo Accreditamento per il tramite del Portale Eventbrite e raggiungibile al seguente recapito url: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-opportunita-dei-finanziamenti-europei-per-la-cultura-e-per-la-ricerca-46722814195 . Inoltre, è previsto che l’Evento medesimo sarà trasmesso in “diretta” tramite la Pagina Facebookdedicata allo stesso e raggiungibile al seguente recapito url: https://www.facebook.com/events/236518583598982/

Per ulteriori Informazioni, è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al seguente recapito e-mail: romano@unicz.it.

L’Iniziativa è realizzata con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea nell’ambito dei Progetto di Rete dei CDE per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018).