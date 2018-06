Catanzaro – Invariata la composizione societaria dell’US

Condividi

Resta invariata la composizione societaria dell’US Catanzaro. Tutti i soci che lo scorso anno avevano rilevato le quote dall’ex presidente Giuseppe Cosentino hanno ricapitalizzato per la propria parte. Le quote restano così ripartite: 85% alla Noto Holding Spa; 5% Iris Srl facente capo al dottore Nicola Santacroce; 5% Impremed Spa del dottore Maurizo Mottola D’Amato; 5% A1971 Srl del presidente Domenico Meddis. La ricapitalizzazione è avvenuta in un clima di grande serenità, a testimonianza che alcune notizie apparse sulla stampa in cui si annunciava la defezione di qualche socio erano infondate.