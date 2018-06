Catanzaro – Giornata internazionale dello yoga

Condividi

La celebrazione della pace e dell’unione dei popoli detta Dakshinayana è il passaggio alla seconda parte dell’anno, che avviene in coincidenza con il solstizio d’estate. Anche a Catanzaro giungerà la IV edizione della giornata internazionale della yoga, sotto la guida di Rosalba Maida nella suggestiva location della terrazza panoramica del Complesso Monumentale del San Giovanni.

Tra asana, tecniche di respirazione, meditazione e canti, una ricorrenza eccezionale per ritrovare energia ed armonia. La manifestazione, al Complesso San Giovanni, giovedì 21 giugno alle ore 18:30, è organizzata in collaborazione con l’Università “Magna Graecia” e l’Associazione Dolce Solidary.