Catanzaro – Forza Italia: “Mercato Lido, ottimo lavoro di Sculco”

Condividi

“Il primo giorno del mercato di Lido nell’ex area Teti e in una limitata parte di via Caprera rappresenta il coronamento di un lungo e proficuo lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale attraverso un bel gioco di squadra condotto dall’assessore Alessio Sculco, esponente di Forza Italia all’interno della giunta Abramo. E’ un risultato importante, atteso da tanti anni, e che ha permesso di restituire al quartiere maggiore ordine e sicurezza, sia per gli operatori commerciali che per i cittadini. Grazie al completamento dell’iter tecnico e amministrativo necessario per la sistemazione dell’area e la definizione degli stalli assegnati agli operatori, anche di giovedì, giorno di svolgimento del mercato rionale, il lungomare e le vie limitrofe potranno essere percorribili in maniera agevole da pedoni e veicoli. Si tratta di un grande risultato che regolamenta un importate mercato rionale che certamente ha avuto bisogno di tempo per una definitiva sistemazione, ma non si può che sottolineare il grande impegno del settore attività economiche e di tutti gli altri uffici comunali che hanno collaborato al conseguimento di tale traguardo. Questo nuovo punto di partenza per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico del mercato di Lido, nel rispetto delle normative vigenti, rappresenta una pagina positiva di buona politica e amministrazione per la nostra città”.