Catanzaro – Fidapa: sottoscritto gemellaggio tra Lamezia e Trento

“La sezioni Fidapa di Lamezia Terme e Trento consolidano un percorso già avviato nei mesi scorsi”.

E’ quanto ha affermato la Presidenze della Sezione Fidapa di Lamezia, avv. Enza Galati, nel corso dell’incontro, svoltosi presso il Circolo di Riunione, in cui è stato sottoscritto il gemellaggio tra la sezioni Fidapa di Lamezia Terme e di Trento. All’evento, moderato dal giornalista Antonello Torchia, sono intervenuti la Presidente Fidapa di Trento, dott.ssa Caterina Podestà, accompagnata da una delegazione di socie, il Commissario Straordinario al Comune di Lamezia Terme, dott. Francesco Alecci e la Presidente Distrettuale Fidapa, insegnante Giusy Porchia, che ha concluso il dibattito.

“La Fidapa unisce e crea amicizia tra gente affine, che crede negli stessi valori. Questo evento – ha osservato la Presidente Galati nel corso del suo intervento – rappresenta la possibilità di crescita umana tra le socie delle due sezioni, che è alla base dell’Associazione e delle nostre vite private, momento di arricchimento per noi tutte”.

“Il gemellaggio – ha spiegato la Presidente Galati – punta a rafforzare le relazioni umane e sociali tra le due sezioni, ma anche a promuovere i rispettivi territori, entrambi a forte vocazione turistica, dalle grandi tradizioni e dotati di un grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Polo logistico e commerciale di straordinaria valenza e con tradizioni agricole ed agroalimentari di grande qualità, Lamezia Terme ha, quindi, caratteristiche tali che la pongono a stretto contatto con la Città di Trento non solo ed esclusivamente per la presenza di molti nostri corregionali emigrati in Trentino Alto Adige”. “Lamezia Terme e Trento – ha concluso la Presidente Galati – possono ancor di più consolidare un legame intriso di cultura, storia e tradizioni”. La Presidente Caterina Podestà, visibilmente emozionata per l’accoglienza ricevuta, ha sottolineato “la valenza del gemellaggio tra le due sezioni e la volontà di condividere un percorso comune”.

Sono intervenuti nel corso del dibattito anche la dott.ssa Maria Candida Elia, Presidente della Fondazione Fidapa, ed il professore Felice Iannazzo, past presidente del Circolo di Riunione.