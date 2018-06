Catanzaro – Domani interruzione erogazione acqua in zona Corace

Domani, giovedì 28 giugno, dalle ore 7:30, verrà interrotta l’erogazione della acqua potabile in zona Corace, via Nazionale e via Livorno, limitatamente alle utenze servite dalla rete idrica delle Ferrovie.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili dopo aver ricevuto comunicazione da parte delle stesse Ferrovie.

I lavori di riparazioni verranno eseguiti in collaborazione dalle Ferrovie e dall’amministrazione comunale.