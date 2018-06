Catanzaro – Codacons diffida Comune, eliminare soste riservate ad amministratori

Condividi

Il Codacons ha formalizzato una diffida ad adempiere al Comune di Catanzaro per ottenere il rispetto dell’Ordinanza nr. 220 del 6 settembre 2017 attraverso la quale il Comandante della Polizia Municipale di Catanzaro, recependo l’indirizzo del Sindaco, aveva disposto la eliminazione di tutti gli spazi riservati lungo il tratto di strada compreso tra Via Jannoni e Via Eroi, con la sola esclusione dell’area antistante la scala del Teatro “Masciari”.

Evidentemente quando si tratta di colpire i semplici Cittadini si usa il guanto di ferro, quando, invece, si tratta di eliminare privilegi – sostiene Francesco Di Lieto del Codacons – allora si usa una flemma tipicamente inglese.

Siamo venuti in possesso – prosegue Di Lieto – dell’Ordinanza con cui il Comandante Salerno, facendo seguito ad una richiesta del Sindaco di Catanzaro che sollecitava l’eliminazione degli spazi di sosta “riservati” alle Autorità, per trasformandoli spazi usufruibili da comuni mortali.

Eppure, nonostante sia trascorso un anno dal provvedimento, quegli spazi continuano a rimanere riservati e sottratti alla fruibilità pubblica.

Appare francamente vergognoso – sostiene Di Lieto – frapporre ostacoli a chi si reca in farmacia per gravi problemi di salute, eliminando tutti gli spazi di sosta gratuita e poi chiudere gli occhi su intollerabili privilegi in favore dei Sindaco ed Assessori.

Il Codacons ha diffidato Il Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale ed il Settore Gestione Territorio a dare concreta ed immediata applicazione all’Ordinanza nr. 220 del 6 settembre 2017, evidenziando che, decorsi infruttuosamente sette giorni, sarà richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, ipotizzando anche reati omissivi.