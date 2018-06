Catanzaro – Cerimonia del premio della “Critica”

Condividi

Giorno 30 maggio 2018, nella Sala Teatro dell’“I.C. Patari-Rodari” di Catanzaro, presieduto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Giovanna Macrillò e alla presenza del Sindaco Sergio Abramo, dell’Ass.re alla Pubblica Istruzione Concetta Carrozza, della Referente Regionale Concetta Napoli, si è svolta la Cerimonia del premio della “Critica” del XVIII Convegno Nazionale del Progetto “Coloriamo Il Nostro Futuro”. Il Progetto è stato curato dalla Referente dell’I.C. Patari-Rodari prof.ssa Laura Sinopoli; un connubio interdisciplinare che vede coinvolti i Ragazzi delle classi 1C-2C-1D e i prof. Laura Sinopoli per l’aspetto Artistico, Francesca Ciriaco per l’aspetto Letterario e Giorgio Aprile per quello Tecnologico. Il Progetto coniuga legalità ed Ambiente in un vero programma di Cittadinanza attiva che vede il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dell’Istituto impegnati attivamente all’interno della scuola ma anche interfacciati con le Istituzioni locali sempre presenti e sensibili. I ragazzi del CCRR hanno voluto dedicare il loro premio al ricordo della piccola Sophia Maresci, alla presenza dei genitori. La manifestazione si è aperta con l’inno di “Coloriamo il nostro futuro” cantato dal Coro della scuola diretto dal maestro Claudia Lamanna, accompagnato al pianoforte dal prof Giulio De Carlo, alla presenza di tutto il corpo docente, dei genitori e degli alunni. Il Sindaco Sergio Abramo ha rivolto il suo sentito e caloroso saluto alla famiglia Maresci. Sensibile uomo delle Istituzioni, ha messo al primo posto della sua agenda proprio questo evento, anche soprattutto per mostrare la propria vicinanza alla famiglia della piccola Sophia e per conferire ancora più emozione e profondità alla dedica di questo premio. La dirigente scolastica, dott.ssa Giovanna Macrillò, con profonda commozione ha poi ricordato l’impegno e la dolcezza di Sophia, messi sempre a disposizione nel suo ruolo nel Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, e ha ufficializzato il momento della dedica del premio, aggiungendo anche che verrà realizzata una targa in ricordo della piccola. Anche l’assessore Concetta Carrozza ha salutato calorosamente i genitori ed i due fratellini della piccola Sophia , apprezzando l’iniziativa organizzata dall’Istituto comprensivo Patari-Rodari e evidenziando che la scuola è come una seconda famiglia per tutti i ragazzi e per questo motivo Sophia occuperà per sempre un posticino nel cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuta ma anche nel cuore dell’intera cittadinanza nella quale la piccola ha lasciato un vuoto. Ulteriori saluti e messaggi di vicinanza sono giunti dalla prof.ssa di Italiano della piccola Sophia Francesca Ciriaco, dalla Referente regionale del Progetto “Coloriamo il nostro futuro”, prof.ssa Concetta Napoli e dalla Referente prof.ssa Laura Sinopoli. In occasione della premiazione, interamente dedicata a Sophia, è stato proiettato il video dell’insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi presso la Sala Comunale di Catanzaro lo scorso 18 aprile: momenti di intensa emozione e commozione hanno caratterizzato questa visione in cui compare Sophia mentre riceve il suo mandato come baby assessore alla Cultura e Spettacolo. Molto sentita anche la vicinanza dei suoi compagni, che hanno rivolto a Sophia ma anche alla famiglia, composta nel suo dolore, parole molto toccanti.