Catanzaro – CELIA: “DISAGI PER UNA SCUOLA DATA IN COABITAZIONE”

Condividi

Testo della dichiarazione diramata dal consigliere, Fabio Celia, del gruppo #FareperCataznaro

“Prosegue in modo scellerato, da parte dell’amministrazione Abramo la politica disgregativa dei quartieri della città. Un’azione mirata a disfare e non a realizzare nonostante i continui proclami e le rassicurazioni sui progetti in atto e mirati a equilibrare il tessuto urbano e sociale dell’intero territorio.

Quello che invece è sotto gli occhi di tutti è l’abbandono anche dei pur minimi servizi. Ultimo atto discriminante in ordine di tempo la coabitazione creata nell’istituto che ospita la scuola materna di Piterà, dove parte dell’edificio, è stato concesso all’associazione non vedenti. Per carità, nulla in contrario al fatto che l’associazione debba avere una propria sede per svolgere assistenza ai propri affiliati e che l’amministrazione abbia soddisfatto questa loro esigenza, quello che però balza agli occhi è la superficialità e l’estemporaneità, ancora una volta, dell’agire dell’amministrazione Abramo, che non perde occasione per far passare un diritto, quello dell’associazione di avere dei propri locali, come un favoritismo. Non si spiegherebbe altrimenti come si è passati alla suddivisione dei locali senza prima procedere a una adeguata sistemazione degli spazi esterni, Mi riferisco al fatto che i bambini devono entrare dalla parte posteriore angusta dell’edificio, dove non è possibile sostare le auto in quanto l’entrata principale, compreso il parcheggio, è stata assegnata all’associazione. Penso che sarebbe stato più opportuno una inversione degli spazi considerato che la scuola è frequentata quotidianamente da bambini, mentre l’attività dell’associazione è più saltuaria. Era altrettanto opportuno che prima dell’assegnazione venissero eseguiti i lavori necessari per rendere la struttura funzionale alla nuova destinazione. Ma ancora una volta, devo amaramente constatare come i quartieri della città siano considerati soltanto bacini di voti e non territori da governare in modo da migliorare la qualità della vita di chi vi risiede”.