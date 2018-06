Catanzaro – Al via i lavori di manutenzione ordinaria e di sfalcio dell’erba

Condividi

“Grande attenzione dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro alla viabilità del comprensorio lametino. I lavori di manutenzione ordinaria e di sfalcio dell’erba delle strade provinciali di questa zona nevralgica della provincia sono già partiti e stanno interessando anche il comune di Curinga, grazie alle risorse rese disponibili con l’approvazione del rendiconto di gestione, deliberato dal Consiglio provinciale lo scorso 14 maggio”. E’ quanto afferma il consigliere provinciale Salvatore Pellegrino che evidenzia l’impegno dell’Ente intermedio, guidato dal presidente Enzo Bruno, la manutenzione e la messa in sicurezza delle arterie di competenza. “Sono stanziati circa cento mila euro a comparto per garantire interventi finalizzati alla sistemazione e alla pulizia delle strade provinciali – spiega ancora Pellegrino -. Per quanto riguarda il territorio di Curinga, i lavori stanno già interessando due arterie fondamentali per quest’area come la Strada provinciale 114 che collega Acconia a Curinga, e la Sp 167/3 che da frazione Romatisi arriva alla località Le Grazie. Si tratta di interventi che agevoleranno lo svolgimento dello Slalom che si terrà a Curinga i prossimi 7 e 8 luglio: una manifestazione a cui la nostra comunità è molto legata poiché è diventata identificativa del nostro patrimonio culturale e sociale, e per cui stiamo garantendo le migliori condizioni possibili di svolgimento. Un impegno davvero importante, quindi – conclude Pellegrino – programmato grazie all’interessamento del presidente Bruno e agli sforzi degli amministratori che guardano alle istanze del territorio e se ne prendono cura, nonostante il momento economico-finanziario delle Province in tutta Italia sia tutt’altro che roseo”.