Catanzaro – AL VIA DOMANDE AMMISSIONE CORSI PRE-ACCADEMICI MUSICALI

E’ partita la macchina organizzativa per l’avvio dei corsi pre-accademici musicali. La domanda per sostenere gli esami di ammissione al Conservatorio per l’Anno Accademico 2018/2019 deve essere presentata entro il 31 luglio, utilizzando i moduli predisposti dalla segreteria studenti e reperibili sul portale istituzionale all’indirizzo www.conscz.it. Info e moduli sono reperibili anche presso la segreteria del polo di Catanzaro sita in via Jannoni, presso il Teatro Politeama.

Gli esami di ammissione si terranno nelle aule del Conservatorio presso il Teatro Politeama nel periodo dal 10 al 17 Settembre 2018 secondo il calendario che sarà definito con decreto direttoriale dettagliato per specifico indirizzo di studio.

Oltre a tutti i classici indirizzi strumentali attivi in Conservatorio (Clarinetto, Flauto, Violino, Pianoforte, Fisarmonica, ecc.) è possibile presentare domanda anche per i nuovi corsi di Canto Pop, Chitarra Pop, Basso Elettrico, Percussioni Pop, per tutti i corsi di Jazz e per il corso in Direzione D’Orchestra.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria studenti al numero 0968.923854, ovvero recarsi presso la segreteria del Polo di Catanzaro sita in Via Jannoni presso il Teatro Politeama.