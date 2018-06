Catanzaro – Al March la mostra Limite – Illimitato di Tommaso Palai

Condividi

Venerdì 15 giugno nel MARCH – Museo Archeologico e Numismatico

Provinciale di Catanzaro aprirà al pubblico la mostra Limite –

Illimitato, la prima personale di Tommaso Palaia, ideata da 4culture

Srls e patrocinata dalla Provincia di Catanzaro e dall’Accademia di

Belle Arti di Catanzaro.

Il più antico museo della Calabria, con la mostra Limite – Illimitato,

pur preservando la sua peculiarità di custode delle memorie antiche, si

fa promotore di un moderno linguaggio artistico affidato al talento

artistico di Tommaso Palaia che, per l’occasione, ha creato un progetto

strettamente connesso allo spazio espositivo.

Le opere di Palaia tracciano una grande mappa del tempo che ha come

sfondo l’universo e le trasformazioni degli oggetti al suo interno. Le

trasformazioni del cosmo, impercettibili per l’occhio umano, si

traducono per l’uomo in un dinamismo emotivo, che si esplica nella

memoria del passato, nell’attenzione al presente e nell’attesa del

futuro. Se il passato non è più, se il presente si dissolve nel passato,

poiché impossibile dilatare o fissare l’istante attuale, se il futuro

non è ancora, allora il tempo è un miraggio, ma un miraggio dinamico che

modifica ed influenza l’essere dell’uomo. Il tempo è un’estensione

soggettiva dell’animo. Passato, presente e futuro sono concetti

ingannevoli, proprietà emergenti ed irreversibili degli stati di

percezione dell’uomo che non riesce a pensarsi se non calato nel Tempo

Universale.

L’universo diventa così un concetto Limite-Illimitato, che irrompe in

ogni “atomo del reale” e che diventa la misura di ogni conoscenza.

Le opere in mostra recuperano la relazione con il luogo, ovvero con la

stratificazione del passato, propria dell’archeologia, focalizzandosi

sull’espressione del ricordo personale e soggettivo, che si trasforma,

in seconda istanza, in memoria condivisa. Il passato sopito diventa

un’ulteriore stratificazione che prende forma attraverso degli oggetti

di recupero, rimodulati attraverso la luce e le mappe, le due cifre

stilistiche del lavoro di Palaia.

Per l’occasione sarà prodotto un catalogo con apparato biografico e

testi esplicativi di Simona Cristofaro ed Antonio Vatrano (4Culture),

Andrea Perrotta (e-bag) e Simona Caramia (curatore).

Limite – Illimitato, realizzata anche con la partecipazione di e-bag,

rientra nel novero di un progetto a lungo termine ideato dalla 4culture,

soggetto gestore del MARCH, finalizzato ad indagare le peculiarità e la

forza degli artisti e dell’arte calabrese, moderna e contemporanea.

Il MARCH, la 4culture e la Provincia di Catanzaro sono l’esempio pratico

di una “rete” sinergica che guarda al futuro ed opera con costanza

condividendo gli intenti ed i propositi di promozione e valorizzazione

delle eccellenze culturali e artistiche del territorio.

Info:

Inaugurazione 15 giugno 2018, ore 18.00

Apertura al pubblico dal 16 giugno al 15 luglio 2018

Da martedì a domenica: 10:00 | 13:00

Il sabato: 10:00 | 13:00 – 17:00 | 20:00

La mostra è chiusa tutti i lunedì