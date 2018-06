Catanzaro – Al Dementia Café della Ra.Gi. ospite il professor Salvatore Spagnolo

Condividi

Proseguono i Dementia Café della Ra.Gi. Onlus, appuntamenti gratuitirivolti ai familiari delle persone affette da demenze, che una volta al mese, dalle 17.00 alle 19.00,sono invitati ad incontrarsi nei locali del Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. di Catanzaro, situato in viale Magna Grecia 75/21 e gestito dalla stessa associazione, per confrontarsi con chi condivide gli stessi problemi e trovare momenti di dialogo e confronto con medici ed esperti.

Quello di giovedì 28 giugnosarà un appuntamento molto particolare che si focalizzerà sul tema “Parkinson, Sclerosi Multipla, Alzheimer: cosa fare quando la circolazione venosa cerebrale è gravemente compromessa?”. A parlarne sarà il professor Salvatore Spagnolo, chirurgo cardiovascolare, direttore del centro di cardiochirurgia del Policlinico di Monza, cardiochirurgo nella struttura specialistica Iclas-Villa Azzurra di Rapallo, la cui presenza è stata fortemente voluta dall’associazione Ra.Gi. in quanto il professore, nel 2010 ha messo a punto una tecnica d’allargamento delle vene giugulari interne, grazie alla quale sta cambiando la storia di vita di numerosi pazienti.

“La stenosi o l’occlusione delle vene che drenano il sangue dal cervello e dal midollo può provocare gravi danni cerebrali – ha affermato il professor Spagnolo -. Miglioramenti clinici si verificano nei pazienti sui quali è stato praticato un intervento di allargamento delle vene in questione. I pazienti più coinvolti sono quelli affetti da sclerosi multipla o morbo di Parkinson, ma esiste la possibilità di applicare questa tecnica anche sui malati d’ Alzheimer”.

Ancora altre possibilità di vita, dunque, che si fanno strada dopo la diagnosi di demenza, un concetto che la Ra.Gi. Onlus porta avanti ormai da dieci anni e che trova concretezza nell’applicazione del metodo Teci, unico in Italia e anche mediante un percorso di collaborazione con medici ed esperti che con il loro lavoro aprono la strada a nuove tecniche e nuove metodologie senza rassegnarsi al nulla terapeutico.

L’appuntamento di giovedì 28 giugno, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, vedrà anche la presenza di don Vincenzo Zoccoli parroco della chiesa del SS Salvatoreche avrà modo di dialogare e conoscere le famiglie e gli ospiti del Centro Diurno Ra.Gi. di Catanzaro. Come di consueto questi ultimi, durante l’incontro, saranno impegnati nella sala accanto, in attività gestite dagli operatori specializzati della Ra.Gi., che saranno coadiuvati anche dai volontari del Servizio Civile svolto in collaborazione con il Centro Studi Futura.

Il volto ritratto nella locandina dei Dementia Café è quello del dipinto “La Vittoria” dell’artista Apollonia Nanni.

Per informazioni, chiamare al numero verde 800 03 4443 oppure allo 0961/060 144.