Castrovillari (Cs), dal 3 luglio la rassegna cinematografica “Sotto le stelle”

Gli appuntamenti estivi promossi, voluti e programmati dall’Amministrazione comunale di Castrovillari con associazioni ed altri soggetti per quest’anno prevedono pure l’iniziativa “Evasioni al Castello Aragonese” con la Rassegna cinematografica Sotto le Stelle- supportata dalla Gas Pollino e dalla Sinfony & Sinfony- che sarà avviata il 3 luglio alle ore 21 da “La vera leggenda di Tony Vilar” documentario del 2008 del regista, oriundo di Saracena, Giuseppe Gagliardi.

La manifestazione- con ben 13 pellicole in cartellone, tutte ad ingresso gratuito- che si avvale della direzione artistica di Rosanna Iannicelli, proporrà il 5 luglio la commedia del 2014 “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilla; il 10 luglio l’animazione del 2017 per bambini “Coco” di Lee Unkrich e Adrian Molina; il 12 l’opera drammatico – romantica del 2003 “The Dreamers”(I sognatori) di Bernardo Bertolucci ed il 31 luglio la commedia drammatica del 2011 “Medianeras” (Innamorarsi a Buenos Aires) di Gustavo Taretto.Ad agosto gli appuntamenti serali, sempre con inizio alle ore 21 nel Castello, presentono il 2 “Un’ottima annata” di Ridley Scott drammatico del 2008; il 7 “Paz”, una commedia del 2002 di Renato De Maria; il 9 il drammatico – avventuroso del 2004 di Wes Anderson “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”; ed il 28 agosto “Il diritto di Contare”, drammatico del 2018 di Theodore Melfi.

A settembre la rassegna offrirà il 4 “Alice in Wonderland” fantastico – avventuroso del 2010 per bambini di Tim Burton; il 6 settembre, invece, sarà la volta del “Il capitale umano” di Paolo Virzi, drammatico –thriller del 2013; l’11 verrà proiettato il fantastico del 2017 sempre per bambini “La Bella e la Bestia” di Bill Condon, e il 13 settembre il drammatico del 2017 ” Fortunata” di Sergio Castellitto.

Occasioni da non lasciarsi sfuggire per passare tra famigliari ed amici qualche momento di relax.