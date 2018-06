Castorina: “Venerdì saremo a San Ferdinando con delegazione parlamentare del Pd”

Condividi

Come rappresentante della città Metropolitana ed esponente del Partito Democratico della Calabria sarò presente insieme alla delegazione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico a San Ferdinando venerdì mattina , queste le dichiarazioni di Antonino Castorina Consigliere Metropolitano dell’Amministrazione Falcomatà delegato al Bilancio ed alle Politiche per l’Immigrazione.

Su San Ferdinando come città Metropolitana di Reggio Calabria insieme al Sindaco Falcomatà abbiamo deciso di scommettere sia con le attività di prevenzione e controllo portate avanti dalla Polizia Provinciale sia con la firma, di concerto con la Prefettura, del Protocollo di Accoglienza rivolto proprio ad attività da svolgere in favore dei migranti dichiara Castorina.

Il colpo sparato ai danni del giovane sindacalista è un colpo al nostro lavoro, al nostro impegno, alla legge contro il caporalato, ai volontari che operano ogni giorni in favore di percorsi di integrazione ed accoglienza ed ai sindaci che affrontano ed hanno affrontato situazioni difficili ed emergenziali dichiara Castorina.

Diamo voce ai più deboli conclude Castorina e non lasciamo passare una morte come un qualcosa di normale in un territorio che in questi anni si è dimostrato modello di accoglienza ed integrazione.