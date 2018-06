Castorina: “Con raccolta differenziata comune Reggio Calabria può ridurre le tasse”

Condividi

Una città normale, gentile ed accogliente specie in prossimità della stagione estiva ora mai alle porte passa anche dalle politiche ambientali realizzate dall’amministrazione comunale, queste le dichiarazioni di Antonino Castorina Capogruppo del Partito Democratico a Palazzo San Giorgio.

Insieme all’assessore al ramo Giovanni Muraca e su impulso del Sindaco Falcomatà con l’avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale si è inteso costruire un percorso che faccia appello al senso civico della intera cittadinanza per migliorare un servizio di igiene urbana che parte proprio dalla responsabilità dei cittadini afferma il Capogruppo Dem Antonino Castorina.

Per fare questo insieme a tutti i consiglieri comunali ed alla società Avr siamo stati nei quartieri per informare e comunicare come poter realizzare insieme una città più pulita e come l’avvio di una raccolta differenziata potesse nei fatti ridurre anche la pressione fiscale.

Se si differenzia dichiara Castorina l’amministrazione è nelle condizioni di ridurre anche nell’anno in corso le tasse ed è per questo che la collaborazione da parte della cittadinanza deve essere massima.

L’amministrazione comunale però non si ferma certamente a questo dichiara Castorina, se da un lato siamo a lavoro per una città pulita dall’altro sono potenziate le attività di controllo “ anti lordazzi”.

Il corpo della Polizia Municipale è vigile ed attento in un attività di prevenzione e controllo afferma Castorina anche in borghese nelle zone a rischio per sanzionare tutti coloro i quali, evidentemente male informati o totalmente incuranti del servizio di raccolta differenziata pensano o immaginano una città discarica.

Prima dell’inizio dell’estate si completerà il circuito di avvio del nuovo servizio di porta a porta che raggiungerà tutti i quartieri della città portando il comune di Reggio Calabria che dispiace ricordarlo era immerso da rifiuti in ogni dove, oltre quelle che sono le proprie possibilità economiche vincendo un bando regionale che oggi ci consente di completare un percorso che intercetta tutto il territorio comunale dichiara Castorina.

La nostra scommessa conclude l’esponente del Partito Democratico è di avere una città pulita, per questo

“ serve l’aiuto e la collaborazione di tutti”