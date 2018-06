Cassano allo Ionio (Cs), stagione termale 2018: il 3 giugno evento inaugurale

Condividi

La forza di un qualsiasi progetto, sia esso imprenditoriale o istituzionale e la sua capacità di incidere positivamente nel e per lo sviluppo dei territori è misurata dal valore e dalla direzione di responsabilità sociale scelta e destinata a qualificare, nel metodo e nella sostanza, percorsi ed obiettivi di iniziative ed attività. È con questo spirito e con questa ambizione che vogliamo condividere con quanti rappresentano le istituzioni pubbliche, la rete culturale, associativa e produttiva del nostro vasto territorio la strada di innovazione, di investimento e di crescita che le Terme Sibarite hanno avviato ormai da anni, con risultati importanti e che rappresentano in ogni caso nuovi punti di partenza e nuove mete in termini di rafforzamento della complessiva offerta di servizi e turistica.

È quanto dichiara l’Amministratore unico Domenico Lione cogliendo l’occasione per invitare a partecipare all’incontro pubblico di domenica 3 giugno, alle ORE 18 durante il quale saranno illustrate novità e dettagli del nuovo centro inalatorio, aperto al pubblico in occasione dell’avvio, nei giorni scorsi, della stagione termale 2018 ed il progetto del nuovo centro benessere che, a partire dal prossimo autunno, impreziosirà ulteriormente la qualità dei servizi e la stessa immagine turistica delle Terme Sibarite, in quest’area della Provincia di Cosenza, in Calabria e in tutto il bacino del Mezzogiorno.

L’evento si articolerà in tre particolari momenti. La visita guidata del complesso termale, con particolare attenzione agli impianti ed ai servizi da poco realizzati e fruibili.

La conferenza stampa ospitata nel giardino delle Terme Sibarite, nell’emozionante scenario roccioso della Pietra del Castello normanno, alla presenza tra gli altri, coordinati da Lenin Montesanto, del progettista del nuovo centro benessere Sergio DE LUCA, del consigliere regionaleGiuseppe Giudiceandrea E del Governatore Mario Oliverio.

Un percorso sensoriale ed enogastronomico, con protagonisti lo zafferano di CASSANO e l’arancio biondo tardivo di TREBISACCEsuggerito, nella cornice della promozione dell’identità autentica dei luoghi e del benessere fisico e spirituale, dallo show cooking del giovane ChefGennaro DI PACE dell’Osteria Porta del Vaglio di SARACENA; dall’esclusivo biscotto realizzato ad hoc per le Terme Sibarite dal Maestro Pasticciere Massimiliano TAGLIAFERRI dell’omonimo Caffè Storico di ROSSANO e da Ivano TROMBINO, produttore di liquori rurali e artigiano di esercizi identitari da bere, icona del Vecchio Magazzino Doganale di Montalto uffugo.