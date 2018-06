Cassano all’Ionio (Cs) – Mesoterapia, boom prenotazioni per open day

Condividi

mmediata diminuzione del dolore localizzato. Non interazione farmacologica. Riduzione degli effetti collaterali dovuta al minore circolo del medicinale all’interno dell’organismo perché non assunto per via orale ma su iniezione. Risoluzione più veloce del problema. Sono, questi, alcuni dei principali benefici della mesoterapia e che rendono maggiormente efficace il trattamento di alcune patologie.

A sottolinearlo è la dottoressa Luciana BRISCESE che nella sola mattinata di oggi ha seguito ben 15 sedute di mesoterapia antalgica o estetica, delle 46 prenotazioni gratuite registrate per la giornata di oggi e di domani dedicate all’OPEN DAY promosso dalle TERME SIBARITE SPA.

Esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione che le iniziative tematiche e di apertura del patrimonio termale al territorio continuano a far registrare l’Amministratore Unico Mimmo LIONE coglie l’occasione per ricordare che l’Open Day di mesoterapia proseguirà domani, SABATO 23, dalle ORE 9 alle ORE 14.

La MESOTERAPIA ANTALGICA permette di curare diverse patologie come lombalgia, sciatalgia, cervicale, torcicollo, tunnel carpale, epicondilite,artrite, artrosi, fibromi algia, pubalgia, e semplici traumi attraverso l’utilizzo di piccole dosi di farmaci iniettati sottocute mediante aghi di appena 4 millimetri.

La MESOTERAPIA ESTETICA o ANTICELLULITE è la tecnica indolore con la quale vengono iniettate nel grasso sottocutaneo sostanze naturali o della farmacopea ufficiale ad effetto lipolitico e drenante, si può ricorrere in caso di adiposità localizzate, insufficienza veno-linfatica. – PER INFO E PRENOTAZIONI È POSSIBILE TELEFONARE AL NUMERO 098171376