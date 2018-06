Cariati (Cs) – Domenica si festeggia

Condividi

“Cariati in festa”, iniziativa all’insegna dell’allegria, della musica e del buon cibo che si terrà domenica 1 luglio 2018 a Cariati.

Festeggeremo tutti insieme la vittoria de l’Alternativa alle elezioni amministrative dello scorso 10 giugno. La sfilata inizierà alle 18:00, con partenza nel centro storico, in piazza Rocco Trento.

Scenderemo per le vie di Cariati, fino ad arrivare sul lungomare.

Lì dalle 20:00 si darà inizio alla “Notte dei Cantanti”, con la musica di Luca Virago che animerà la serata.

E sempre a ridosso del nostro splendido mare, ci saranno stand con prodotti della tradizione enogastronomica calabrese.

I bimbi potranno divertirsi in un’area giochi tutta dedicata a loro.

«Vogliamo abbracciare e dire grazie a ognuno dei nostri elettori – ha detto la neo sindaca Filomena Greco – . La competizione è stata dura, e ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Grazie all’impegno e alla buona volontà di ciascuno, ora potremo cambiare Cariati e ripartire sulla scia del percorso che si era interrotto. Naturalmente, è invitato chiunque voglia unirsi. Ora è tempo di costruire, anche con chi non ci ha votato ma crede comunque che sia dovere di tutti contribuire a risollevare le sorti di questo bellissimo paese che si affaccia sullo Jonio e ha un borgo da perderci il fiato».