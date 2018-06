Carenza idrica nella città di Crotone

Condividi

Congesi comunica che, vista la comunicazione di Sorical con la quale notizia sulla necessità di effetturare un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta regionale di adduzione al potabilizzatore di Crotone, si prevede che a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 20 giugno 2018 l’erogazione idropotabile subirà delle diminuzioni e/o interruzioni in tutte le zone della città e nelle frazioni di Papanice e Apriglianello.

Stante i tempi di intervento comunicati da Sorical l’erogazione idropotabile riprenderà alle ore 10.00 di giovedì 21 giugno 2018 e si regolarizzerà del tutto soltanto nel tardo pomeriggio della stessa giornata.

Il personale Congesi sarà operativo per ridurre al minimo gli inevitabili disagi del caso ottimizzando i volumi d’acqua presenti nei serbatoi di accumulo.

Sarà cura di Congesi tenere informata la cittadinanza in tempo reale sull’evolversi degli eventi