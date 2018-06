Cannitello (RC) – Questa sera riapre la stagione del lido “Coco beach”

Condividi

Tutto pronto e grande attesa per la riapertura della stagione balneare del Lido Coco Beach di Cannitello. Questa sera, alle ore 20, il taglio inaugurale con ingresso su prenotazione. Il Lido con la sua spiaggia stupenda, accoglierà grandi e piccoli con tantissime attività. I clienti potranno usufruire del Wifi gratuito e di una app per ordinare direttamente da sotto l’ombrellone. E’ possibile anche noleggiare gommoni per solcare le onde dello Stretto. La struttura offre innumerevoli servizi di intrattenimento che sono accessibili a tutti, non vi sono barriere architettoniche e la spiaggia è provvista di sedia Job. Vi è il ristorante, il bar, le cabine docce con acqua calda, ed un priveè dove si può gustare un fresco aperitivo in compagnia di buona musica in un incantevole e suggestivo panorama mozzafiato. Niente è lasciato al caso: i bambini e le bambine che volessero imparare a veleggiare possono frequentare la Scuola Vela, con istruttore federale. La posizione del Lido, infine, è perfetta per chi volesse visitare il patrimonio culturale di Reggio Calabria, o partire per la Sicilia.