Calabria – Mozione del consigliere Pasqua per interventi urgenti territorio Nicotera

Il consigliere regionale Vincenzo Pasqua (gruppo Misto), ha depositato una mozione per interventi urgenti a favore del territorio di Nicotera a causa delle gravissime condizioni meteorologiche che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture di quel territorio.

“In queste ultime ore – scrive Pasqua – il territorio di Nicotera e buona parte del vibonese, sono oggetto di violenti nubifragi che hanno cagionato allagamenti e smottamenti delle sedi stradali, con gravissimi disagi per la popolazione residente e per le vie di comunicazione, e non solo su gommato. Peraltro, la violenza del fenomeno – rileva Vincenzo Pasqua – coincide con l’avvio della stagione turistico-balneare, che potrebbe risultare compromessa per la fragilità delle infrastrutture. Da qui – conclude Pasqua – ho richiesto al Presidente della Giunta regionale di attivarsi con urgenza, e nei limiti posti dalla legge, con concrete e mirate azioni volte ad assicurare il veloce ripristino immediato delle abitazioni private danneggiate e delle strutture economiche eventualmente interessate dalla violenza del fenomeno”.