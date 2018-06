Bova (RC) – Il 10 giugno il recupero prima tappa del progetto “La via dei borghi”

Condividi

Si terrà domenica 10 giugno il recupero della prima tappa del progetto “La via dei borghi” ideato e promosso dalle Ass. Kalabria Experience ed Il Giardino di Morgana.

Questo viaggio nel cuore di Vùa o Bova, nel cuore della splendida Area Grecanica si avvarrà dei patrocini del Comune di Bova, della Città Metropolitana di Reggio e del Consiglio Regionale della Calabria.

L’appuntamento è al campo sportivo di Bova Marina alle 9.00 di domenica 10 giugno per poi far rotta verso l’antico abitato di Bova, uno dei borghi più belli d’Italia.

Tante le attrazioni di giornata come l’area della Giudecca, il Castello con il suo punto panoramico e le sue tante pagine di storia, La Cattedrale di Santa Maria dell’ Isodia con la mattinata che si concluderà al Santuario di San Leo.

Dopo la pausa pranzo si visiterà la chiesa dello Spirito Santo e successivamente il “sentiero della civiltà contadina” con successive soste alla chiesa di San Rocco e di Santa Caterina che custodisce una statua marmorea della “Madonna della Visitazione” per giungere poi al Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs” dove all’interno sarà premiato il vincitore del Contest Fotografico promosso dal gruppo #IUNTAMU dal titolo Bova al tramonto. Concluderemo la giornata con la Visita al Museo di Paleontologia.

Una giornata ricca nel cuore della nostra storia che si avvarrà del contributo per la comunicazione di Iuntamu gruppo di interazione locale, 0964.biz e dei giovani fotografi di Photo Three.

Durante la giornata verrà lanciato il contest fotografico sulla piattaforma Instagram grazia alla collaborazione con Ig_Calabria con l’ hashtag #Ig_Bova.