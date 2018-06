Borgia-Al via il Campo estivo. La Giunta comunale mette a disposizione lo scuolabus

Condividi

I campi estivi non sono solo un esperienza ludica per i bambini ma hanno anche un valore educativo. Il contatto con la natura, l’esperienza di comunità, lo sport e i giochi diventano occasione per socializzare e sviluppare la predisposizione alla partecipazione, alla tolleranza, “fare comunità”: opportunità da cogliere in giornate che spezzano il ritmo formativo segnato dalle lezioni scolastiche per aprire ad una visione intensa e altrettanto importante. Per questo motivo, la Giunta comunale guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, su proposta dell’assessore alle Attività produttive e Politiche giovanili, Virginia Amato, ha deciso di aderire alla richiesta del presidente dell’USD Borgia e l’Asd Roccelletta che dall’11 al 22 giugno organizza “A tutto Camp”. La Giunta comunale ha deliberato non solo con un contributo finalizzato alla partecipazione di ragazzi del Comune di Borgia, ma anche l’autorizzazione all’utilizzo dello scuolabus per il trasporto dei ragazzi. “Riteniamo che l’iniziativa meriti l’attenzione dell’Amministrazione comunale per il valore sociale che presenta – ha affermato l’assessore Amato – tanto che con la delibera 107 del 9 giugno scorso abbiamo deciso di aderire alla richiesta del presidente dell’USd Borgia 2017 e dell’Asd Roccelletta collaborando attivamente alla riuscita della manifestazione. Sono circa 60 i bambini nati tra il 2004 e il 2013 che potranno partecipare alle attività ludiche. Nei campi estivi la vita è comunitaria e ogni singolo è impegnato in compiti che gli vengono assegnati. Si è spronati a prendersi degli impegni: la partecipazione a questo tipo di attività è positiva anche nell’aspetto della sensibilizzazione al rispetto delle regole e al rispetto reciproco. Una istituzione come il Comune – conclude l’assessore alle Politiche giovanili – quindi nel tener conto di questi aspetti positivi e costruttivi ha deciso un convinto sostegno alla riuscita della manifestazione”.