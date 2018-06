Bianca Atzei in concerto a Casabona (KR)

Condividi

Bianca Atzei, una delle principali protagoniste della passata edizione “dell’Isola dei Famosi”, sarà in concerto il prossimo10 giugno nella splendida cornice di Casabona (KR). Sarà infatti la Calabria, con il suo meraviglioso patrimonio di natura e bellezza, ad accogliere in maniera calorosa la cantante di origine sarda che durante le due ore di concertoammaglierà il numeroso pubblico che si attende per la serata in programma a Casabona. Reduce dal noto talk show televisivo, Bianca Atzei sta confermando con il passare del tempo il suo talento, che viene confermato anche dai numeri importanti che hanno sempre accompagnato le sue uscite durante i concerti tenuti durante la passata stagione estiva. Dunque tutti a Casabona (KR) la prossima domenica 10 giugno, per l’evento più atteso di questa estate 2018.